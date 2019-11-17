دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبدأت في دبي اليوم، الاجتماعات الدورية لجامعة الدول العربية لمناقشة دور الإعلام في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الـ 19 من نوفمبر الجاري.وتأتي الاجتماعات ضمن الفعاليات الدورية التي تعقدها الأمانة العامة للجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات، والقضايا التي تلامس حياة المجتمعات العربية.وتناول المشاركون في كلمات لهم خلال الاجتماع، دور الإعلام في مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تؤرق العالم أجمع وتهدد مصالحه، وتأكيد قدرة العالم العربي على القضاء على مختلف أشكال الفكر المتطرف، ودور الإعلام في التصدي لدعاوى الكراهية والتمييز، وأهمية تقبل الآخر وتبني الحوار القائم على أساس من القيم السامية التي تشكل ضمانات مهمة لتقدم البشرية وازدهار مستقبل شعوبها، ومسؤولية وسائل الإعلام العربية تجاه التمسك بأخلاقيات المهنة، ومراعاة الفرق بين حرية التعبير والمساس بالأديان والمقدسات، والتعرض للأمن القومي وسلامة الدول، مع ضرورة أن تنأى بنفسها عن التحول لأدوات سلبية تبث مشاعر الكراهية والطائفية وتزاول التحريض على العنف والتعصب وتأجيج الصراعات والانقسامات وأن تعزز ثقافة التسامح عبر مختلف الأدوات والوسائل.وقد شهد اليوم الأول لفعاليات اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أربع أوراق عمل تبحث إنجاح دور الإعلام في التصدي للتطرف والكراهية وطرق تدعيم الخطاب الوسطي.// انتهى //20:00ت م0224