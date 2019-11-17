تبوك 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستنطلق بعد غد بمنطقة تبوك فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وتشارك فيه عدد من الجهات الخيرية والأهلية، بحضور مديري عموم الجهات الحكومية ورجال الأعمال بتبوك ، وذلك بقاعة وقت الذكريات ، ويستمر لمدة يومين .وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الملتقى يهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات وإبراز دور القطاع الثالث في تحقيق رؤية 2030 التي ترتكز على التنمية المستدامة.// انتهى //20:09ت م0225