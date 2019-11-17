الخرطوم 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسمنح المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) جمهورية سيراليون قرضاً بقيمة 20 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع قطاع التعليم، ودعمًا للعلاقات التموينية بين الجانبين.ووقع الاتفاقية اليوم بالخرطوم من جانب المصرف المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقا الدكتور سيدي ولد التاه، وعن الجانب السيراليوني وزير المالية سافا جاكوب جوسو.ويهدف المشروع في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً التعليم الذي يقع تحت البند الرابع للتنمية بالمشروع للمساهمة في دفع مسيرة التعاون العربي الإفريقي.وبلغ إجمالي تمويلات المصرف لصالح جمهورية سيراليون 110 ملايين دولار أمريكي بتمويل 27 عملية تنموية.// انتهى //21:22ت م0237