دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات اليوم وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2019 .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة .// انتهى //21:23ت م0238