القاهرة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم سفير جمهورية الجزائر الشعبية الديموقراطية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محند صالح لعجوزي بمناسبة استلام مهام عمله بالقاهرة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:31ت م0240