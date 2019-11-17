بريدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أولى البرامج التدريبية لدورة "أسس الحياة الزوجية الناجحة"، بمشاركة أكثر من (40) متدرباً من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، التي ينظمها مركز مهارات للتدريب ، المختص بتقديم البرامج والدورات التدريبية التابعة لجمعية أسرة ببريدة ، برعاية وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك في قاعة التدريب بمقر جمعية أسرة الرئيس بحي النهضة.وأكد مساعد المدير العام للبرامج بجمعية أسرة خالد إبراهيم الضالع أن برنامج الدورة يشمل أربعة محاور تخدم المقبلين على الزواج وتساعدهم في معرفة الحياة الزوجية وفهمها ، وكيفية إدارتها بسلام وحسن معاملة ، أهمها " أسس ومبادئ فهم شخصية الزوجة ، وأسرار السعادة الزوجية ، وخطوات النجاح ، وإدارة الميزانية المالية للأسرة ، لافتاً الانتباه إلى أن لكل محور مدرباً مستقلاً .وبين أن الدورة تستمر أربعة أيام ، مشيراً إلى أن برامج الدورة انطلقت من خلال المحور الأول وهو "الحقوق والواجبات الزوجية"، الذي ‏قدمه المدرب فهد العمير ، وغداً سيكون المحور الثاني لبرامج الدورة "التوازن المالي بعد الزواج" سيقدمه المدرب محمد الحربي ، وبعد غدٍ المحور الثالث "فن التعامل مع المشكلات" سيقدمه المدرب وليد الغرير ، والمحور الرابع : أولى الليالي هي أولى خطوات النجاح ، يقدمه الدكتور سليمان النصيان .كما تقيم الجمعية دورة مماثلة خاصة للفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً تحت مسمى "شريك حياتي كيف أسعده ويسعدني" .ودعت الجمعية جميع المهتمين في ذلك سرعة التسجيل في الدورات التي تقدمها الجمعية عبر نظام التدريب من خلال الموقع الخاص بجمعية أسرة ‪(t.osrah.sa‏)// انتهى //21:32ت م0241