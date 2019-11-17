الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض الظافري الميدالية البرونزية في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019م، التي شهدت مشاركة 1400 لاعب يمثلون 45 دولة.وقال رئيس البعثة السعودية العقيد فهد الصعيري :" كنا نطمح بالميدالية الذهبية لكن الحظ عاند اللاعب في الرمق الأخير، والطموح كبير في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة ، خاصة وأننا نملك حالياً نخبة من اللاعبين المميزين والمؤهلين يشرف عليهم مدربون أكفاء".// انتهى //21:32ت م0242