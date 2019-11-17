القاهرة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسرحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق الذي أُعلن عنه لتطبيع العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي الدولتين في نيروبي يوم 14 نوفمبر الجاري.وأثنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، على الدور القيادي الذي قام به الرئيس محمد عبد الله فرماجو والرئيس أوهورو كينياتا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق والخطوات المتبادلة التي سيتم تنفيذها بين الدولتين الجارتين.وعبرت الجامعة العربية عن ثقتها في أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في دفع عجلة التعاون وعلاقات التكامل بين الدولتين، وكذا تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي ككل.// انتهى //21:37ت م0243