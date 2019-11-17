طرابلس 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي "محمد وأحمد"، التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل، مشيداً بالتطور والنهضة الطبية التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.// انتهى //21:40ت م0245