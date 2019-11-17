أملج 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأقامت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم برنامجاً تدريبياً لمشتل مشروع البحر الأحمر للتطوير الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع جامعة تبوك وبلدية أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج ، بحضور كبير الإداريين بالشركة المهندس أحمد بن غازي درويش ووكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني ، وذلك على مسرح الكلية الجامعية " شطر الطالبات" .وتحدث كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير في كلمته خلال الحفل عن أهمية البرنامج التدريبي لمشتل مشروع البحر الأحمر للتطوير كأحد ثمار الشراكة المجتمعية بين مشروع البحر الأحمر وجمعية سكن للتنمية الأسرية التي ساهمت بتحديد كوادر البرنامج ، مشيراً إلى أن جامعة تبوك ستشارك بتدريس المتدربين على أن يتم التدريب بمشتل بلدية محافظة أملج ، فيما تقوم شركة البحر الأحمر للتطوير بتوظيف المتدربين بالبرنامج في مشتل الشركة.// انتهى //21:41ت م0246