الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسرعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم اللقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، الذي تنظمه لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ومعالي نائب الوزير لشؤون التعدين الأستاذ خالد بن صالح المديفر، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وذلك بفندق هيلتون الرياض.وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته خلال اللقاء أن طبيعة القطاع الصناعي وتجاربه تمتد لمختلف مناطق المملكة، وأن تأمين تجربة مجلس الصناعيين يتم على مناطق المملكة المختلفة، مبيناً أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المجلس واستمراريته ويكون القطاع الخاص قادراً على إدارة هذا المجلس في السنوات القادمة.وأوضح معاليه أن حضور مثل هذه اللقاءات هي فرصة للقطاع الحكومي لنقل كل ما هو جديد وحديث، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية للتجاوب مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن اجتماعات المجلس الصناعي فرصة مناسبة لعرض المحاور والحديث حولها والاستماع لاحتياجات القطاع الخاص.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان خلال كلمته أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وأن أحد جوانب هذا الاهتمام ما أولته "رؤية المملكة 2030" للصناعة وما رسمته لها من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية دليل على هذا الاهتمام.وأفاد العجلان أن قرار إعفاء العمالة الوافدة في المصانع من رسوم المقابل المالي، وقرار تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية، مع باكورة أعمال الوزارة الجديدة تعد دافعاً لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.// انتهى //21:45ت م0248