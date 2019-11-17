الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسعقد رؤساء وفود الدول المشاركة في الكأس الإقليمي الأول للفوربول التصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021م ، اجتماعهم اليوم في القاهرة، لاستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالكأس.وفي بداية الاجتماع رحب المدير العام للألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي شريف الفولى بالوفود العربية المشاركة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أول كأس لرياضة الفلوربول.واستعرض الاجتماع القوانين الفنية للكأس ونظام الكأس ، وكيفية تقديم التظلمات والاعتراضات ، والإجابة على استفسارات رؤساء الوفود والمدربين ، بعدها أُجريت القرعة ، حيث يلتقي في مباراة الافتتاح مصر والإمارات ذكور موحد ، بعدها السعودية مع المغرب إناث ، ثم مصر والأردن ذكور ، والمغرب والكويت ذكور .وشهدت القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي إقامة دورة تدريبية لأعداد المدربين لتلك الرياضة بمشاركة 11 دولة عربية ، والتي أثمرت عن تشكيل منتخبات في عدد كبير من دول المنطقة ومشاركة 6 دول في تلك التصفيات يمثلهم 11 فريقاً.// انتهى //21:46ت م0249