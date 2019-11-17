الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسوصلت أمس بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة إلى الرياض قادمة من دبي بعد المشاركة في بطولة العالم التي حقق من خلالها الأخضر ميداليتين "ذهبية وفضية "، و 4 بطاقات تأهيلية لطوكيو 2020م .وكان في استقبال البعثة بمطار الملك خالد الدولي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية رافد القضيب وعضو مجلس إدارة اللجنة علي القحطاني ومدير العلاقات العامة باللجنة عبدالله البرقاوي والمسؤول المالي باللجنة عبدالمحسن المعيوف، الذين قلدوا اللاعبين الورود بمناسبة تحقيقهم الإنجازات في بطولة العالم بدبي.يذكر أن الأخضر حقق خلال بطولة العالم ميداليتين "ذهبية وفضية "ونال لاعبوه 4 بطاقات تأهيلية لأولمبياد طوكيو البارالمبية عن طريق عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل " كراسي متحركة "، وعلي النخلي "جري"، وسارة الجمعة " دفع الجلة ".// انتهى //21:46ت م0250