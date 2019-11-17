القاهرة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستستضيف القاهرة أعمال الدورة (26) للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بعنوان "انعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفي في المنطقة العربية"، بمشاركة نخبة من المسؤولين ومحافظي البنوك المركزية والقيادات المصرفية والخبراء الذين يمثلون أكثر من 15 دولة عربية، وذلك يومي 8 و9 الشهر المقبل.وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات منها أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، والفجوة بين الرقابة والتطور السريع للتكنولوجيا المالية.وسيبحث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى استعراض الدراسة الاقتصادية التي أعدها اتحاد المصارف العربية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاستقرار السياسي وأثره في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة، وكيفية إسهام برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط أسواق المال.// انتهى //22:00ت م0251