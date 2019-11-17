الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة مملكة بلجيكا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفيرة في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:15ت م0256