القاهرة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر الدكتور سيريل جان نون.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:19ت م0258