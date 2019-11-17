عنيزة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسدشنت حرم محافظ عنيزة منيرة يحيى السليم اليوم الفعاليات النسائية للحملة الوطنية الوقائية ( عزيمة وطن ) بمحافظة عنيزة التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مدن ومحافظات المنطقة .وتضمن حفل التدشين الذي أقيم على مسرح مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفصيل عرضاً تعريفياً عن جمعية أمان والخدمات التي تقدمها، وكلمة لعضوة اللجنة الوقائية النسائية بمكافحة المخدرات في القصيم فاطمة المزيني, واختُتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين.// انتهى //22:48ت م0260