دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أمس كلا على حده معالي رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الفريق الأول ديفيد جولدفين ، ومعالي قائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية, وذلك على هامش ترأس سموه وفد القوات المسلحة في معرض (دبي للطيران2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية) .وجرى خلال اللقاءين بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:52ت م0262