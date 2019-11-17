الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسنفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية.وأكدت الهيئة أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 بتاريخ 7 / 7 / 1440هـ، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع للحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني gazt.gov.sa ومركز الاتصال 19993.// انتهى //22:52ت م0263