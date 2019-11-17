الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسشارك صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم كشريك إستراتيجي في لقاء مجلس صناعيي الرياض الرابع بعنوان (وزارة الصناعة والثروة المعدنية – رؤية وتنفيذ)، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.وتأتي مشاركة "الصندوق الصناعي"، في لقاء مجلس صناعيي الرياض الرابع كشريك إستراتيجي في إطار دعمه للقطاع الصناعي كمُمَكِّن مالي رئيس لخط التنمية الصناعية الطموحة في المملكة، وتشجيع القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي أطلق مؤخراً حزمة من المنتجات والحلول والبرامج التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).//انتهى //22:54ت م0264