الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء الركن الطيار إبراهيم بن ناصر العلوي وذلك على هامش ترأس سموه وفد القوات المسلحة في معرض (دبي للطيران2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية) .وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:55ت م0265