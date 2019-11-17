الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فواز الطريس، بعد ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب البحريني في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي، وعاود البحرين الهجوم ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 ، ومنح اللاعب محمد المجحد الأخضر زمام التقدم مجددًا بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.// انتهى //23:14ت م0267