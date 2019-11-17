الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسدشّن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة التطوير والمبادرات مبادرة وحدة اكتشاف المواهب ، الذي يأتي كبداية لحقبة جديدة في استكشاف المواهب بمختلف مدن ومحافظات المملكة في عمل ممنهج بأهداف طويلة المدى ، تحت إشراف إدارة التطوير والمبادرات.واستضاف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة التجمع الأول على مدى الأيام الثلاثة الماضية ، تم الوقوف فيه على أكثر من 120 لاعبًا موهوبًا ، من خلال عدة تمارين واختبارات لتحديد المستوى الفني بشكل دقيق ، إضافةً إلى جمع المعلومات وبناء قاعدة بيانات للاعبين .ومن المقرر أن يلي ذلك تجمعات بمدن تبوك وحائل وجازان في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى 20 مدينة ومحافظة أخرى، ليصل المجموع إلى 24 مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة.من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي أن مبادرة وحدة اكتشاف المواهب تهدف إلى الوصول إلى الموهوبين في مختلف مدن ومحافظات المملكة وإعطائهم الفرصة الكاملة خلال الأيام التدريبية المحددة وعبر تمارين معيّنة تحدد المستوى لكل لاعب ، مبيناً أنهم عملوا على إنشاء برنامج زمني تحدد فيه إقامة تجمعات في 24 مدينة ومحافظة مختلفة يمتد حتى شهر أبريل المقبل ، يليه تجمع أخير في الرياض يجمع أبرز اللاعبين الموهوبين.وقدّم بندر الأحمدي في ختام حديثه الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على حرصه واهتمامه، ولمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على متابعتهم المستمرة، وكذلك قدم شكره للجنة الفنية وإدارة المنتخبات السنية على تعاونهما ودورهما في المبادرة، متمنيًا أن تعود المبادرة بالنفع على قاعدة كرة القدم في المملكة.// انتهى //23:45ت م0270