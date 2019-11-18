المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية النسائية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع فريق إعمار التطوعي وبالشراكة مع مستودع المدينة المنورة الخيري ضمن مبادرة صانعات المجد اليوم لقاء بعنوان الحقوق المالية التي تؤمنها الدولة للمرأةقدمته المحامية أمل عسيلان في قاعة الإكليل التابعة للمستودع الخيري.وأوضحت مديرة القسم النسائي للجنة التنمية فاطمة الصيعري أن اللقاء استهدف كل امرأة تسعى لفهم الحقوق المالية الواجبة والحقوق المالية المكتسبة وحقوقها في الشريعة الإسلامية وحقوقها في النظام السعودي.// انتهى //00:09ت م0272