الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسيستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم المواهب الكروية من دور الأيتام في مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض ، المدينة المنورة ، الدمام ، جدة ، والتي أطلقتها إدارة التطوير والمبادرات منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي.ويأتي استقبال منسوبي دور الأيتام بمبادرة من لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لإبراز مستوياتهم الفنية، ليكونوا أحد الروافد الكبيرة لدعم المنتخبات السعودية.واتفقت لجنة المسؤولية الاجتماعية وإدارة التطوير والمبادرات على ضرورة إحضار خطاب من الجمعية التابع لها، ولايكون المتقدم مقيّدًا في كشوفات أحد الأندية، إضافة إلى الاشتراطات العامة للمراكز.يُذكر أن خطوات التسجيل في المراكز تبدأ بالدخول إلى الرابط saff.com.sa/rtc، وملء استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.// انتهى //00:22ت م0273