الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يلقي الخطاب السنوي في الشورى.. الأربعاءخادم الحرمين يتلقى برقية شكر من القائد العام للجيش الليبي في فصل التوأم السياميخادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقميتركي بن بندر يلتقي رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية وقائد القوات الجوية الفرنسيةقائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي قائد القوات الجوية الإماراتيةعبدالعزيز الفيصل يتفقد تجهيزات «موسم الدرعية»«الزكاة والدخل» تنفي فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفرادالتعليم تبدأ استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارجالاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميعحرس الحدود: إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبعالقبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدةإنجاز 79 % من مشروع بوابة المدينة المنورة الشرقيةزلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرببدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في الجزائر// يتبع //06:02ت م0003