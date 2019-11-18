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الاثنين 1441/3/21 هـ الموافق 2019/11/18 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يلقي الخطاب السنوي في الشورى.. الأربعاء
خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من القائد العام للجيش الليبي في فصل التوأم السيامي
خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي
تركي بن بندر يلتقي رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية وقائد القوات الجوية الفرنسية
قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي قائد القوات الجوية الإماراتية
عبدالعزيز الفيصل يتفقد تجهيزات «موسم الدرعية»
«الزكاة والدخل» تنفي فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد
التعليم تبدأ استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع
حرس الحدود: إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع
القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدة
إنجاز 79 % من مشروع بوابة المدينة المنورة الشرقية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرب
بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في الجزائر
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