وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( أرامكو.. وثقة المكتتبين): يعكس طرح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» جزءا من أسهمها للاكتتاب العام، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، مكانة الشركة وثقتها في إقبال المواطنين على شراء أسهمها التي تمثل 5ر1 بالمائة كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة التي حددت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب الأفراد يوم 28 نوفمبر الجاري وحددت النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، حيث حدد النطاق ما بين 30 ريالا إلى 32 ريالا للسهم الواحد.وأضافت : قد تمت دراسة عملية الطرح بدقة متناهية فإذا وصل سعر الطرح أقل من 32 ريالا فيحق للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية، وعلى نفس وتيرة تلك الدراسة الدقيقة فسوف يتم تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الحالي وتنتهي هذه العملية يوم الرابع من ديسمبر المقبل، وقد حدد آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للشركات المكتتبة بنفس تاريخ تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر.وبينت أن الشركة أعلنت عن تاريخ سعر طرحها النهائي في الخامس من ديسمبر 2019 وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة الثامن من ديسمبر القادم، وسوف تتم إعادة فائض مبالغ الاكتتاب «إن وجدت» للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم 12 ديسمبر المقبل، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن هذه الخطوات فإنها حددت بداية التداول في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وجدير بالذكر وكما أعلنت هيئة السوق المالية فإنه لا يجب النظر إلى موافقتها على طلب الشركة على أنها مصادقة على جدول الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية.واعتبرت أن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهكذا تدخل هذه الشركة العملاقة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب وهي واثقة في المساهمة الفاعلة لتحريك سوق التداول وتنشيطه فيما يعود عليها وعلى الشركات المكتتبة وعلى الأفراد بمنافع ومصالح عديدة، فالشركة تعد من أكبر شركات إنتاج النفط في العالم وثقة كافة الشركات والمواطنين فيها كبيرة للغاية، وهي قادرة بهذا الطرح على التأثير ايجابا في سوق التداول وتحقيق أفضل المكاسب والأرباح.// يتبع //06:03ت م0005