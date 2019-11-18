وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الاستثمار في المستقبل): مع بدء الاكتتاب والطرح الأولي لشركة «أرامكو» السعودية، الذي بدأ أمس مع تحديد سعر السهم بنطاق سعري بين 30-32 ريالاً للسهم، تكون المملكة قد حققت إنجازا هائلا بطرح جزء من أكبر الشركات ربحية في العالم للاكتتاب مع إعطاء أولوية للمستثمر السعودي.وبينت أن الإقبال الشديد الذي واكب الاكتتاب منذ اللحظات الأولى الذي جاء بعد إصدار الشركة لنشرة محدثة للاكتتاب العام لطرحها الأولي، التي تضمنت طرح أسهم بقيمة 96 مليار ريال سعودي مقابل 1.5 في المئة من القيمة الأولية للشركة، مما يجعله أكبر طرح أولي في العالم.وأضافت : بعيدا عن كل المنجزات التي حققتها أرامكو السعودية على مدى العقود الماضية، فإن هذه الخطوة تعتبر قفزة نحو مستقبل جديد للشركة تستفيد فيه من إرثها ومسيرة نجاحها وتكرس لحقبة جديدة وقفزة متقدمة في مشوار الشركة مع الإنجازات والنجاحات.وأكدت على أن أرامكو ليست أكبر شركة في العالم فقط، بل هي قلعة من قلاع الاقتصاد العالمي وتمثل حجر الزاوية في عالم صناعة الطاقة العالمي، وبالتالي فإن الاكتتاب فيها يعني الاكتتاب في أهم استثمار واقعي وحيوي بالنسبة للعالم.// انتهى //06:03ت م0006