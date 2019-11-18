طرابلس 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة، برقية الشكر والتقدير التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر،على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي "محمد وأحمد"، التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، مشيداً بالتطور والنهضة الطبية التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.وركزت الصحف على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي؛ لبحث سبل توفير احتياجات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس، كما تناول سبل العمل على توفير مخزون استراتيجي لاحتياجات الشبكة.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ،موضحة استمرار تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور.وتطرقت إلى القلق الذي ينتاب الكثير من السياسيين والمثقفين الليبين من مؤتمر برلين القادم الخاص بإيجاد حل للأزمة، موضحة قلق عدد من المثقفين نتيجة نقص التفاصيل الخاصة بالمؤتمر سواء على مستوى المحاور التي تناقش أو الآليات التي يمكن إيجادها والأطراف المشاركة، معربين عن قلقهم بوجود إحتمال كبير بأنه تم عقد مفاوضات سرية بين الدول المعنية ذات المصالح المتضاربة.وعرجت الصحف على بيان سفارات أوروبية بلغ عددهم 13 سفارة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك لها ،معربين عن قلقها إزاء استمرار اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدين على استمرارها في دعوة السلطات الليبية المعنية إلى إجراء تحقيقات عاجلة في اختفاء “سرقيوة” وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها.// انتهى //08:24ت م0009