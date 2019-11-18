المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار رعدية علي المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //09:02ت م0010