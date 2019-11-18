نجران 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية التمريض أمس، فعالية توعوية تحت شعار " أهمية الرياضة للنساء بعد سن الأربعين"، وذلك بمبنى كلية المجتمع.وهدفت الفعالية التي جاءت ضمن فعاليات ملتقى العمل التطوعي بالجامعة إلى توعية النساء بأهمية الرياضة بعد سن الأربعين، ونوع الرياضة المناسب لكل فئة عمرية.وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية بعنوان " أهمية الرياضة للنساء" تناولت عدداً من المحاور منها : التعريف بمفهوم الرياضة بشكل عام، ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان وتجنب الأمراض، وأنواع الرياضة النسائية وفوائدها.// انتهى //10:09ت م0016