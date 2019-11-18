الخرطوم 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مناقشة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مع الجبهة الثورية السودانية في أديس بابا الاستعدادات الجارية لاستئناف محادثات السلام في السودان.وأشارت إلى إحباط قوات المقاومة المشتركة، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.ولفتت الانتباه إلى تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلى البلديات والمجالس القروية في سلفيت إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات في كل من "دير استيا وكفل حارس وبروقين وكفر الديك ودير بلوط واسكاكا ومسحة والزاوية" بهدف التوسع الاستيطاني.وأبرزت تفاقم الأزمة السياسية في لبنان، أمس، بعد انسحاب مرشح رئيسي لتولي رئاسة الوزراء، وهو ما يقلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.ونقلت عن مصدر في قيادة عمليات محافظة نينوى، قوله إن سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي تم قتلهم في قصف نفذه طيران التحالف الدولي شمال غرب مدينة الموصل.// انتهى //10:10ت م0018