كولومبو 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأدى وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا اليمين الدستورية اليوم رئيسًا جديداً لسريلانكا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأوضح مسؤول محلي في تصريح له أنه تم أداء اليمين الدستورية أمام كبير القضاة جايانتا جاياسوريا في أنورادابورا، على بعد 180 كيلومترا شمال شرق العاصمة كولومبو.وحقق راجاباكسا، مرشح حزب سريلانكا بودويانا (حزب الشعب)، فوزا مريحًا بأغلبية تزيد على 3ر1 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية في البلاد ، وفقا لنتائج الانتخابات.وحصل على نحو 52% من الأصوات، مقابل 42% لمنافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا.// انتهى //10:27ت م0020