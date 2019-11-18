الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسبلغ عدد المرضى الذين استفادوا من خدمات مجمع إرادة للصحة النفسية بالخرج خلال العام الماضي 1440هـ 7969 مريضاً، في أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات.وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى قام بتوفير الرعاية الطبية لـ 417 مريضاً تم تنويمهم في المجمع بقسميه النفسي والإدمان.وفيما يتعلق بالفحوصات الشعاعية فقد بلغ عدد الفحوصات 171 فحصاً، وعدد الفحوصات المخبرية 21915 فحصاً، فيما بلغ عدد التقارير الطبية 254 تقريراً، وعدد مراجعي الصيدلية 13811 مراجعاً، وبلغ عدد مرضى الرعاية المنزلية 830 مريضاً، كما قدم المجمع 168 استشارة أسرية، وبلغ عدد مراجعي اللجان الطبية والنفسية 335 حالة.يُذكر أن مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويقدم خدمات العيادات الخارجية والطب المنزلي، ويعمل على مدار 24 ساعة من خلال قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 12 مريضاً للإقامة القصيرة، ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة.// انتهى //10:39ت م0021