دكار 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسوقعت السنغال وفرنسا على سبع اتفاقيات تعاون، من بينها "تأكيد قرض للسياسة العامة" من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، وعقد لتوريد 3 قوارب دورية مسلحة للبحرية السنغالية.وشملت الاتفاقيات أيضًا، التي وقعت بالعاصمة السنغالية داكار، على هامش انعقاد ملتقى وزاري سنغالي فرنسي، مجالات مختلفة بينها التعليم والصحة والرياضة والهجرة، والأمن والدفاع.وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول للسنغال.// انتهى //11:56ت م0044