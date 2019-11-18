الرياض 21 ربيع الأول 1441 الموافق 18 نوفمبر 2019 واس.أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة شؤون الطالبات أمس الحملة الوطنية لمكافحة السمنة وتستمر حتى 14 من الشهر القادم بالشراكة مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل" لتشجيع منسوبي الجامعة على تبني نمط حياة صحي وذلك بمقر الجامعة.وهدفت الحملة إلى التوعية بأضرار السمنة, والآثار المترتبة على زيادة الوزن, وارتباطه بارتفاع عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها السكري من النوع الثاني.و تركز الجامعة في تنفيذها للحملة على تشجيع منسوبي الجامعة لتحسين المتناول اليومي من الغذاء من خلال تعديل العادات الغذائية غير الصحية و تقليل المتناول اليومي من السعرات الحرارية و السكر و الملح والدهون، وذلك من خلال نشر رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية المنتشرة داخل الجامعة, و كذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية تشجع على تحسين النمط الغذائي, وممارسة النشاط البدني, وكذلك إقامة برامج توعوية أسبوعية تتضمن قياس لمؤشر كتلة الجسم لعينة من الطالبات لتحديد معدل انتشار السمنة, ومستوى وعي الطالبات بالعادات الغذائية غير الصحية المرتبطة بزيادة الوزن, وتأتي هذه الحملة في إطار التعاون بين الجامعة والجمعيات الخيرية التوعوية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م نحو مجتمع حيوي وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.//انتهى//11:58ت م0045