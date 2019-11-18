الجبيل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنظمت شركة صدارة للكيميائيات أمس، حفل تكريم لـ 46 متطوع ومتطوعة، شاركوا في برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي، بالتعاون مع جمعيتي "العمل التطوعي" و "إطعام"، وذلك بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير، أن تنفيذ برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي ما هو إلا خطوة من خطوات صدارة نحو التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيز مساهمتها في دعم وتنمية المجتمع، وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن 500 متطوع من القوى العاملة بالشركة يساهمون في العمل الخيري داخل الجبيل وخارجها.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل، على وقوف الجمعية بمقدمة الجمعيات في العالم العربي، وأن نجاحها في تقديم برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي، يعكس جهودها في تعزيز وتطوير القطاع التطوعي، منوهاً بجودة برامج نادي صدارة.بدوره أشار المدير التنفيذي لجمعية إطعام فيصل الشوشان، إلى أن البرنامج شارك فيه 46 متطوعاً ومتطوعة، يمثلون 17 جهة، بواقع 25 ساعة تدريبية، انتجت 14 مبادرة في مجال حفظ النعمة، جميعها ستدخل حيز التنفيذ الفوري.// انتهى //12:04ت م0049