عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، لقاءً لمنسوبيه لتعزيز العمل التوعوي والوقائي وفي مقر الفرع بمدينة عرعر قدمها مدير عام الإدارة العامة للتوعية أسامة بن سعود العمري ومدير عام الإدارة العامة للبرامج الوقائية الشيخ سلطان بن عوض العتيبي.وتناول اللقاء المناشط والبرامج التوعية والتوجيهية وخطط الوكالة العامة للتوعية والتوجيه وسبل تعزيزها ميدانياً وعرض جميع المناشط والإحصائيات المقامة في الفروع التي يتم رصدها عبر النظام الآلي للمناشط الخاص بالتوعية والتوجيه.وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //12:25ت م0053