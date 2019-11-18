أملج 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس، تعديات بمركز الحرة التابع للمحافظة، تقع داخل نطاق صندوق الاستثمارات العامة.وأوضحت اللجنة أنها قامت بإزالة التعديات بعد أن تحققت من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.وتهيب اللجنة بالمواطنين التعاون للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسببه من فوضى وإعاقة للتخطيط العمراني الحديث.// انتهى //12:25ت م0054