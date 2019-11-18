الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستشارك المملكة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، في 20 نوفمبر الحالي على ميدان الشهيد لسباقات الهجن.وأوضح المدير المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن وليد السقا أنه تم ترشيح نخبة من الهجن والمضمرين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة في هذه البطولة، مؤكدًا أن توجيهات صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن تقضي بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين حيث قدم الاتحاد خدماته من توفير سيارات لنقل المطايا المشاركة في البطولة مع إنهاء كافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لدخول المطايا الى دولة الكويت، ونوه السقا بأنه تم توفير الطقم الخاص بالمشاركين بالسباقات ليكون الزي الموحد بشعار المملكة.فيما أعلنت اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن بدول مجلس التعاون عن جدول مسابقات النسخة السادسة يوم الأربعاء المقبل، حيث جاءت على فترتين صباحية بشوطين تراثيين لعمر الحيل والزمول، ومسائية بعشرة أشواط لأعمار الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا والحيل والزمول.// انتهى //12:27ت م0055