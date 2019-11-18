العيدابي 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسشارك 90 متدربًا ومتدربة في الدورة التدريبية التي نظمها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة العيدابي اليوم، بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر"، وذلك بمقر الكلية التقنية بالعيدابي.وتضمنت الدورة عددًا من المحاور المتخصصة حول التعريف بالعمل الحر، وأهمية نشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب، وتنمية روح المبادرة لدخول العمل الخاص لدى المشاركين والمشاركات، وتعزيز حب الاستثمار وريادة الأعمال، وتقديم أهم عوامل النجاح للمشاريع الصغيرة، إلى جانب توضيح آلية مواجهة المخاطر والتحديات المتوقعة، وسبل التغلب عليها.كما تضمنت الدورة التعريف بأبرز مجالات المشاريع الصغيرة، ومكوناتها وخطوات إنشائها، ومكونات دراسات الجدوى، إلى جانب سمات الأفكار الجيدة وسمات التخطيط الجيد وطرق التفكير، والخطوات العملية نحو ريادة الأعمال.// انتهى //12:28ت م0056