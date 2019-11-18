حائل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة نشاط الطالبات (بنات) المركز الأول كأفضل عرض مسرحي متكامل، من خلال مسرحية (السندباد البري) والذي قدمته الطالبات على مسرح النادي الأدبي بالأحساء ضمن فعاليات المهرجان الثقافي المدرسي للصغار.وأوضحت مديرة إدارة النشاط الطلابي بتعليم حائل بدرية الطويهر أن المهرجان الثقافي المدرسي للصغار الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة إدارات التعليم بالرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة الحدود الشمالية هدف إلى تنمية مهارات الطفل في مجالات المسرح والإلقاء ورفع الذائقة الفنية لهم وكذلك تسخير ذلك في الانتماء للوطن والولاء للقيادة وخدمة دينهم الأمر الذي ينعكس -بمشيئة الله- في دفع عجلة التنمية والتقدم وتحقيق رؤية المملكة 2030م، مشيرةً إلى أن المهرجان جمع بين المسرح والإلقاء والإنشاد، مؤكدةً على أن المسرح المدرسي يعد أحد القنوات المهمة في إيصال الأدب التربوي إلى الطالبة بطريقة ممتعة.//انتهى//12:36ت م0058