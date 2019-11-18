نجران 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران، المهندس مانع بن محمد الصقور.وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من خِدْمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخِدْمات التي تقدمها للمواطنين بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.وأكد محافظ يدمة حرص واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، على تقديم أفضل الخِدْمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافه في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.//انتهى//13:42ت م0082