رام الله - طولكرم 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله طولكرم، بينهم أسير محرر.وذكرت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم خليفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا فلسطينيًا، بعد أن داهمت بناية سكنية في حي عين مصباح من مدينة رام الله.وعلى صعيد آخر ذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال ، اعتقلت الأسير المحرر عمر ساري اعمر من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد أن داهمت منزله.// انتهى //13:44ت م0083