الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 3 مباريات تجمع الخليج مع الطائي، والجيل مع الشعلة وجدة مع التقدم.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الخليج السابع عشر بـ 11 نقطة ضيفه الطائي العاشر بـ 16 نقطة، فيما يحل الشعلة الحادي عشر بـ 15 نقطة ضيفًا على الجيل الثاني عشر بـ 15 نقطة على ملعب نادي الفتح, ويواجه جدة الرابع عشر بـ 15 نقطة ضيفه التقدم الثامن عشر بـ 11 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتتواصل منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مباريات تجمع الثقبة مع الكوكب، المجزل مع الجبلين، العين مع الأنصار، النجوم مع النهضة والبكيرية مع أحد.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الثقبة الثالث بـ 20 نقطة ضيفه الكوكب الثامن بـ 18 نقطة فيما يواجه المجزل التاسع عشر بـ 8 نقاط ضيفه الجبلين التاسع بـ 16 نقطة على ملعب نادي الحمادة بالغاط.ويلتقي العين الثاني بـ 23 نقطة مع ضيفه الأنصار السادس عشر بـ 12 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة، فيما يواجه النجوم العشرين بـ 8 نقاط ضيفه النهضة السابع بـ 18 نقطة على ملعب نادي الفتح, ويسضيف البكيرية الرابع بـ 19 نقطة على ملعبه ضيفه أحد السادس بـ 18 نقطة.وتقام الخميس مباراة واحدة تجمع حطين الخامس عشر بـ 13 نقطة مع الباطن الخامس بـ 19 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان, فيما تختتم منافسات الجولة يوم الجمعة بمواجهة تجمع نجران الثالث عشر بـ 15 نقطة مع القادسية المتصدر بـ 25 نقطة على ملعب جامعة نجران.// انتهى //13:50ت م0084