دكار 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسانعقدت اليوم بمدينة ديامنياديو السنغالية اليوم، أعمال الدورة السادسة لملتقى دكار الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة وضيوف دوليين.ويشهد الملتقى الذي يتمحور حول موضوع "السلام والأمن في أفريقيا.. التحديات الراهنة لتعدد الأطراف" بمشاركة رؤساء أركان ومسؤولي الأجهزة الأمنية لعدة بلدان.وكان ملتقى 2018 قد جمع حوالي 600 مشارك، بينهم ضيف الشرف الرئيس الغامبي أداما بارو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا محمد ابن شمباس.// انتهى //13:50ت م0085