سياسي / مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
الاثنين 1441/3/21 هـ الموافق 2019/11/18 م واس
القدس المحتلة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس
اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود بينهم شرطة الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا محيط مصلى باب الرحمة، في الوقت الذي اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تكبيرات طلبة العلم والمصلين المتواجدين في الباحات.
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