القدس المحتلة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود بينهم شرطة الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا محيط مصلى باب الرحمة، في الوقت الذي اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تكبيرات طلبة العلم والمصلين المتواجدين في الباحات.// انتهى //13:52ت م0086