مسقط 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 93ر4085 نقطة منخفضًا بـ 84ر6 نقطة وبنسبة 167ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 77ر4092 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و632 ألف و134 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر34 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و216 ألف و450 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 056ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 82ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:56ت م0087