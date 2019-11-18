الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس الأحد آخر مراحل التصفيات الثلاث لمسابقة الفاروق في فروسية قفز الحواجز للرجال، وذلك بمركز ميادين للفروسية في بنبان شمال الرياض، وتأهل من المرحلة الثالثة والختامية للتصفيات 10 فرسان من وسط 35 فارساً تنافسوا في المرحلة الثالثة.وينتظر الفرسان المتأهلين العشرة (محمد المالكي وتميم العبدالكريم ومحمد باكدم وسلمان العجمي وعبدالله آل الشيخ ونايف الصاعدي ومشعل العندس وعبدالعزيز الهمزاني وطلال الصاعدي وفهد الغامدي) التنافس في نهائي البطولة في 25 نوفمبر الجاري.‏‎وتنطلق اليوم الأثنين المرحلة الأولى لمسابقة الفاروق للفروسية الخاصة بالفارسات التي تقضي بتأهل أفضل 50 من المتنافسات للمشاركة في المرحلة الثانية التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء، وعلى ضوئها يتم اختيار أفضل عشر فارسات يتأهلن للمرحلة الأخيرة الذي ستقام في 24 نوفمبر كما ستنطلق يوم غدٍ أيضاً مسابقات السباحة ورمي السهام.و‏‎تقام هذه المسابقات ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، والتي اعلنت أن الحفل الختامي للسباقات سيقام يوم 25 نوفمبر في مقر مركز ميادين للفروسية ببنبان.وأقيم اليوم على هامش مسابقة الفاروق عدد من الفعاليات كعروض الفرقة الرومانية، ومعارض الفن التشكيلي، وتواجد في مقر الحفل عدد من الأسر المنتجة التي تقدم المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية.// انتهى //14:05ت م0088