السيح 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس‏رأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية.‏وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها مناقشة درء مخاطر السيول، والتأكد من مسارات الأودية التي تعبر مدينة السيح وبعض المراكز والقرى وإزالة ما يعيق جريانها بالشكل الطبيعي.‏وأكد محافظ الخرج على أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق المستمر خلال موسم الأمطار للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ويحقق السلامة من المخاطر كافة.// انتهى //14:13ت م0091